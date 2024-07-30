Filistinli tutukluya yapılan cinsel işkence mide bulandırdı: İsrail meclisini karıştıran cevap sosyal medyayı yıktı! Protestocular askeri üssü bastı

Lübnan'la savaşın eşiğine gelen İsrail'de iç karışıklıklar da büyüyor. Filistinli bir tutukluya cinsel işkence yapıldığı haberi ve devamında İsrailli askerlerin gözaltına alınması meclisi de karıştırdı.

NETANYAHU'NUN MİLLETVEKİLİNDEN İLGİNÇ ÇAĞRI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Hanoch Milwidsky, Meclis Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında Sde Teiman'daki askerlerin gözaltına alınmasına ilişkin girişim sona erene kadar tüm koalisyon üyesi milletvekillerine oturumları terk etme çağrısı yaptı.

İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİNDEN ŞOK YANIT

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, Likud temsilcisine "Bir kişinin makatına sopa sokmak meşru mudur?" sorusunu yöneltti. İsrailli Milletvekili Milwidsky, "Her şey meşru. Gazze'den çıkarılan bir teröristse yapılan her şey meşru." ifadesini kullandı. Meclis'teki bu manzara sosyal medyada yoğun biçimde paylaşıldı.

İŞKENCEYLE SUÇLANAN 9 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada İsrail'de ordu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alındı. Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistinli tutukluya yönelik kötü muamele iddiasının yaklaşık 3 hafta önce ortaya çıktığı ve söz konusu Filistinli tutuklunun birkaç hafta önce Gazze Şeridi'nde ordu tarafından tutuklandığı iddia edildi. Haberlerde, Filistinli tutuklunun tedavi ve ameliyat için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Son üç hafta boyunca askeri polisin olayla ilgili kanıt topladığı ve bugün şüphelileri sorgulamak üzere gözaltına almaya karar verdiği aktarılan haberlerde, 10 şüpheliden 9'unun bugün Sde Teiman'da gözaltına alındığı belirtildi.

PROTESTOCULAR ASKERİ ÜSSÜ BASTI

İsrailli aşırı sağcı protestocular, gözaltı haberinin ardından 9 askerin sorgulandığı İsrail'in merkezindeki Beit Lid Üssü'nün önünde toplanarak askerlerin serbest bırakılmasını talep etti. Askerlerle arbede çıkaran aşırı sağcılar, daha sonra askeri üssü bastı.

GÖZLERİNİ BAĞLAYIP 18 SAAT BOYUNCA YERDE OTURTMUŞLARDI

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti. Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teima'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır