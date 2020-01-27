Filistinli uzmanlar: "Trump, sözde barış planını, hem Netanyahu hem kendini kurtarmak için açıklayacak"

NUR EBU IYŞE - Filistinli uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planını açıklama zamanlamasının, hem kendisi hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

"ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçeleriyle hakkında azil soruşturması başlatılan ve ABD Senatosunda yargı süreci devam eden Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurdu.

Açıklama öncesinde konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaşan Filistinli uzmanlar, duyurunun zamanlamasının manidar olduğunu ve Trump ile Netanyahu'nun çıkarlarını gözettiğini ifade etti.

Filistinli siyasi analist Vedi Ebu Nassar, Yüzyılın Anlaşması'nın Filistinlilere hak tanıma ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirterek, "Planı açıklamak için seçilen tarih, Netanyahu'yu kurtarmayı hedefliyor." dedi.

Ebu Nassar, "Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonunun kurulması için İsrail Meclisi Genel Kurulu oylaması yarın yapılacak. Zamanlama, gerçekten soru işaretleri uyandırıyor. Trump, bu zamanlamayla Netanyahu'ya olduğu kadar, kendisine de yardım etmeyi amaçlıyor. ABD'deki sağa, İsrail'i koruyacak güce sahip olduğunu göstermeye çalışan Trump, bu şekilde kendisini kurtarmak istiyor." ifadelerini kullandı.