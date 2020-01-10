Filistinli vaiz, Kuveyt’te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt’te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Filistinli ünlü vaiz Mahmud Abdel-Baki (Ebu Hattab) Kuveyt’te katıldığı bir düğün sırasında vaaz verirken hayatını kaybetti. Evliliğin esası ve eşlerin haklarından bahseden 83 yaşındaki vaiz, kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Filistin’in Tulkarm kentinde doğan ünlü vaiz, 47 yılı aşkın süredir Kuveyt’te yaşıyor. Vaiz, Kuveyt’teki Al-Othman Zakat Komitesinin de kurucuları arasında yer alıyor.

