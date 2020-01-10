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  4. Filistinli vaiz, Kuveyt’te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Filistinli vaiz, Kuveyt’te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt’te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.Filistinli ünlü vaiz Mahmud Abdel-Baki (Ebu Hattab) Kuveyt’te katıldığı bir düğün sırasında vaaz verirken hayatını kaybetti.

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt’te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.
Filistinli ünlü vaiz Mahmud Abdel-Baki (Ebu Hattab) Kuveyt’te katıldığı bir düğün sırasında vaaz verirken hayatını kaybetti. Evliliğin esası ve eşlerin haklarından bahseden 83 yaşındaki vaiz, kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Filistin’in Tulkarm kentinde doğan ünlü vaiz, 47 yılı aşkın süredir Kuveyt’te yaşıyor. Vaiz, Kuveyt’teki Al-Othman Zakat Komitesinin de kurucuları arasında yer alıyor.

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