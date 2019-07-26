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Filistinli ve İsrailli aktivistler Kudüs'te İsrail'in yıkım politikasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 00:29 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs’teki konutunun yakınlarında bulunan Peres Meydanı'nda toplanan onlarca aktivist, İsrail’in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarına ve ihlallerine karşı gösteri düzenledi

KUDÜS (AA) - Filistinlilerden ve Yahudilerden oluşan bir grup aktivist, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlere yönelik yürüttüğü yıkım politikasını protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun yakınlarında bulunan Peres Meydanı'nda toplanan onlarca aktivist, İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarına ve ihlallerine karşı gösteri düzenledi.

Üzerinde "Yahudiler ve Araplar El Ele", "Bir ev yıkmak bir aile yıkmak demektir", ve "Yıkım politikasına yeter" şeklinde sloganların yer aldığı dövizler taşıyan aktivist grup, İsrail'e ayrımcılığa son vermesi ve Filistinlilere haklarını vermesi çağrısı yaptı.

İsrail güçleri geçen pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait en az 10 binanın yıkımına başlamıştı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir bölgesindeki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan en az 70 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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