Filistinli ve Mısırlı yetkililer ateşkes konusunu görüştü

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Mısır istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ile bir araya geldi.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sinvar ile Hamas liderlerinden bir grup, Filistin uzlaşısı ve İsrail'le ateşkes konularını görüşmek üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye gelen Abdulhalık ile görüştü.

Görüşmede, Mısır'ın çalışmalarını ve oynadığı rolü öven Sinvar, Abdulhalık'ı İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar hakkında bilgilendirdi.

"Hamas'ın ve diğer direniş hareketlerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tekrarlamasına izin vermeyeceğini" belirten Sinvar, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin onurlu yaşam hakkının önemine değindi.

Açıklamaya göre Abdulhalık da ülkesinin Gazze'de ateşkesin uzun vadeli hale getirilmesi ve halkın sıkıntılarının sona erdirilmesi için çalıştığını ifade etti.

- Gazze'de gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.