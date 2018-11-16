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Filistinli ve Mısırlı yetkililer ateşkes konusunu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 03:14 | Son Güncelleme

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Mısır istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ile İsrail'le ateşkes konusunu ele aldı

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Mısır istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ile bir araya geldi.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sinvar ile Hamas liderlerinden bir grup, Filistin uzlaşısı ve İsrail'le ateşkes konularını görüşmek üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye gelen Abdulhalık ile görüştü.

Görüşmede, Mısır'ın çalışmalarını ve oynadığı rolü öven Sinvar, Abdulhalık'ı İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar hakkında bilgilendirdi.

"Hamas'ın ve diğer direniş hareketlerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tekrarlamasına izin vermeyeceğini" belirten Sinvar, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin onurlu yaşam hakkının önemine değindi.

Açıklamaya göre Abdulhalık da ülkesinin Gazze'de ateşkesin uzun vadeli hale getirilmesi ve halkın sıkıntılarının sona erdirilmesi için çalıştığını ifade etti.

- Gazze'de gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

Bu olayların üzerine salı günü İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlanmıştı.

Mısır heyeti, bir ayı aşkın bir süredir, İsrail, Batı Şeria ve Gazze arasında mekik diplomasisi yürütüyor.

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