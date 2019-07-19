Filistinli vekil ABD'li Müslüman Kongre üyelerinin Filistin ziyareti için çalışacak

KUDÜS (AA) - İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ayide Tuma Süleyman, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ırkçı" söylemlerine hedef olan ABD Kongre'sinin Müslüman üyeleri Reşide Tlaib ve İlhan Ömer'in Filistin topraklarını ziyaret edebilmesi için elinden gelen her şeyi yapma sözü verdi.

Süleyman, ABD Kongresi'nin Müslüman üyeleri Tlaib ve Ömer'e gönderdiği mektupta, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki Filistin topraklarına ziyaret hazırlığı içinde olduğunuzu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ziyareti engellemeyi düşündüğünü öğrendik. Bu, İsrail hükümetinin, eleştirel sesleri bastırma yolunda atacağı bir diğer adım. Arkadaşlarımla bu ziyaretin gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

Trump'ın saldırgan söylemlerini okuduğunda onun ırkçılığı ile Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik provokasyonu arasındaki benzerliği gördüğünü ifade eden Süleyman, tüm vicdan sahiplerinin bir araya gelerek ırkçılık ve cinsel ayrımcılık üzerine kurulu bu tür söylemlerle mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.