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Filistinli yazar hapiste yazdığı romandan dolayı ceza alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

İsrail Cezaevleri Yönetimi, Filistinli tutuklu Velid Dıkka'yı çocuklar ve gençler için yeni roman kaleme aldığı ve izinsiz dışarı çıkarttığı gerekçesiyle cezalandıracak

KUDÜS (AA) - İsrail Cezaevleri Yönetimi, Filistinli tutuklu Velid Dıkka'yı çocuklar ve gençler için yeni roman yazdığı ve izinsiz hapishane dışına çıkardığı için cezalandıracak.

İsrail'de yayın yapan Kanal 2'nin haberine göre, Cezaevleri Yönetimi, Dıkka'nın romanının nüshalarını cezaevi dışına nasıl çıkardığı hakkında soruşturma açmaya ve nüshaları izinsiz çıkardığı için Dıkka'yı cezalandırmaya karar verdi. Cezaevleri Yönetimi, Dıkka'ya vereceği cezanın içeriğini açıklamadı. İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri de Dıkka'nın doğum yeri Batı Baka'da yarın düzenlenecek yeni kitabının galasını yasakladı.

Velid Dıkka'nın kardeşi Esed Dıkka ise, nüshaların bir avukat aracılığı ile cezaevinin izni kapsamında çıkartıldığını ifade etti.

Dıkka, 1984'te bir "İsrail askerini kaçırıp öldürme" suçlaması ile müebbet hapse mahkum edilmiş ve hapisteyken üniversite öğrenimini tamamlayarak siyasi bilimler dalında yüksek lisans diploması almıştı.

Filistinli yazarın son eseri "Zeytin Yağının Sırrı Hikayesi" isimli 96 sayfalık roman, İsrail tarafından hapsedilmiş babasını göremeyen bir çocuğun hapishaneye nakledilecek bir zeytin ağacının içine saklanarak babasını görme çabasını konu alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli yazar İsrail Cezaevleri Yönetimi Velid Dıkka

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