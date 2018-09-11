RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, Avrupa ülkelerine İsrail ile hiçbir şekilde iş birliği yapmamaları ve ekonomik boykot uygulamaları çağrısında bulundu.

Mecdelani yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ı İsrail işgal hükümetine baskı uygulamaya, işgalcilerle her türlü iş birliğini durdurmaya ve ekonomik boykot yapmaya çağırdı.

ABD'nin desteği ve gözetimi altındaki işgalcilere baskı yapmak için "diplomatik açıklamalar ve çekingen çağrıları aşmanın zorunlu bir hal aldığını" kaydeden Mecdelani, bunun devam etmesi halinde iki devletli çözümün ve gelecekteki barış fırsatlarının sona ermesine yol açacağını aktardı.

Öte yandan FKÖ'lü yetkili, AB üyesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin, "Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması kararını gözden geçirmesi için İsrail'e yaptığı çağrıdan" memnuniyet duyduklarını aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere, Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer ile ilgili planı "uygulamaması için" İsrail'e çağrıda bulunmuştu.