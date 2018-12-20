HABER

Filistinli yetkililer AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:34 | Son Güncelleme

Filistinli yetkililer AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gazze'deki Filistinli grupların üst düzey yetkilileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hamas, Fetih, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FDHKC) üst düzey yetkililer, AA'nın 2018'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarını inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Filistinli grupların üst düzey yetkilileri "yaşam" kategorisinde "insanlığın anlamını yansıttığını" belirttikleri İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafı üzerinde fikir birliğine varırken, "haber" kategorisinde ise oylarını daha çok Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafından yana kullandı.

- "Filistin halkının irade ve kararlılığını yansıtıyor"

Hamas yetkililerinden Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel' yok" isimli fotoğrafını seçti. Bahr, "Güçlü bir meydan okumayı somutlaştıran bu fotoğraf, Filistin halkının İsrail işgali karşısındaki irade ve kararlılığını yansıtıyor." dedi.

Filistinli yetkililer "spor" kategorisinde ise tercihlerini farklı fotoğraflardan yana yaptı.

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Bahr, "İslam fetihlerini hatırlattığı ve Filistin halkı başta olmak üzere Arap ve İslam dünyasının güçlü, iradeli adamlara ihtiyacı olduğunu yansıttığı" için "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafını seçtiğini söyledi.

Gazze'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Yusuf, Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar"; İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" adlı fotoğrafları için oy kullandı.

FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, "sanatsal" olarak nitelendirdiği Berk Özhan'ın "Çizgide müdahale" fotoğrafına oy verirken, FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife ise Şebnem Coşkun'un "kupa coşkusu" isimli fotoğrafını tercih etti. Söz konusu fotoğrafın "ırkçılığı ortadan kaldıran dikkat çekici bir kare" olduğunu söyleyen Ebu Zarife, başta İsrail işgali olmak üzere dünyadaki tüm ırkçı politikaların sona ermesi temennisinde bulundu.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuZonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
İbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye olduİbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa Filistin Gazze

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Yıldırım açıkladı: Köprü geçiş cezalarına af

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Fenomenlere kötü haber! Hapis...

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.