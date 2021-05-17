Filistinli yetkililer: Pazar günü İsrail saldırılarının en kanlı günüydü; 16'sı kadın, 10'u çocuk toplamda 42 kişi öldü

Filistinli yetkililer, Pazar günü İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında Gazze'de 16'sı kadın, 10'u çocuk toplamda 42 kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, bunun çatışmanın başından beri bir günde kaydedilen en yüksek sayıdaki ölüm olduğunu söyledi.

İsrailli yetkililer ise geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan gerilimden bu yana Filistin tarafından kendilerine atılan roketler neticesinde 2'si çocuk 10 kişinin öldüğünü ve hafta boyunca da 3 binden fazla roketin atıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, gerilimin devam etmesinin bölgede "kontrol edilemez bir krize" yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Guterres Pazar günü yaptığı açıklamada, "son derece korkunç" olarak nitelendirdiği şiddetin derhal son bulmasına yönelik çağrı yaptı.

Öte yandan BM de hastaneler dahil olmak üzere pek çok tesisi olumsuz etkileyebilecek yakıt sıkıntısı konusunda uyarıda bulundu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Lynn Hastings BBC'ye yaptığı açıklamada, BM'nin İsrailli yetkililerden bölgeye yakıt ve erzak yardımı yapmak için izin istediğini söyledi.