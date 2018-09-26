BEYTÜLLAHİM (AA) - Batı Şeria'da Filistinli bir grup, Devlet Başkanı Mahmud Abbas için dönüş hakkını vurgulayan "dev mülteci kimliği" tasarladı.

Beytüllahim kentindeki Filistinli aktivistler tarafından hazırlanan, mültecilerin kullandığı kimliğe benzetilen dev panoda, Abbas'ın fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alıyor.

Abbas'ın 13 yaşında iken İsrail tarafından çıkarıldığı işgal altındaki kent Safed'in de yazılı olduğu, 4 metre yüksekliğinde ve 9 metre genişliğindeki kimliğin üzerinde ayrıca "Dönüş hakkını elde edene kadar geçerlidir." ifadesi bulunuyor.

Söz konusu girişimi başlatan isimlerden, Beytüllahim kentindeki Fetih Hareketi üyesi Abdullah Zegari, bu kimliğin, 6 milyon Filistinli mültecinin acısını ve umudunu taşıdığını belirtti.

Kimliğin bugün Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Beytüllahim Temsilciliği ve kentteki Filistin Devlet Başkanlığı binası önünde sergileneceğini açıklayan Zegari, "Biz bunu BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi Abbas'a destek vermek ve UNRWA'yı tasfiye etmeye çalışarak dönüş hakkını hedef alan ABD'nin uygulamalarına karşı çıktığımızı ifade etmek için hazırladık." ifadelerini kullandı.