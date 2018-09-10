Filistinliler ABD'nin UNRWA kararını protesto etti

Filistinliler, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını protesto etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Mülteci Dairesi’nin çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya gelen onlarca Filistinli, taşıdıkları döviz ve Filistin bayraklarıyla ABD’nin Filistin davasına ilişkin politikasını protesto etti.

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Cemal Muheysin gösteri sırasında yaptığı konuşmada, “Bu protesto gösterisi, Amerikan yönetimine ile işgal devleti İsrail’e, Filistin davası ve Filistinli mültecilerin sorununun merkezi bir mesele olduğunu ve dünyadaki tüm özgür insanları ilgilendirdiği mesajını gönderiyor.” dedi.

Muheysin, UNRWA’ya mali yardımları kesme kararının ABD’nin kendi kararı olmadığını vurgulayarak, “(ABD Başkanı Donald) Trump’ın kararı, 70 yıldır devam eden Filistinli mültecilerin meselesini sona erdirmeyi hedefleyen bir İsrail kararıdır. Dolayısıyla Filistin’e karşı kullanılmak üzere bir karta dönüşmemesi için UNRWA’nın doğrudan BM bütçesine bağlanması zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.