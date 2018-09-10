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Filistinliler ABD'nin UNRWA kararını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Cemal Muheysin: - “Bu protesto gösterisi, Amerikan yönetimine ile işgal devleti İsrail’e, Filistin davası ve Filistinli mültecilerin sorununun merkezi bir mesele olduğunu ve dünyadaki tüm özgür insanları ilgilendirdiği mesajını gönderiyor” - Geri Dönüş Hakkını Koruma Ulusal Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Ileyyan: - "ABD’nin UNRWA desteğini kesmesi, tamamen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından bu yana Filistin ulusal davasını yok etmeyi hedeflediğini biliyoruz"

Filistinliler, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını protesto etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Mülteci Dairesi’nin çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya gelen onlarca Filistinli, taşıdıkları döviz ve Filistin bayraklarıyla ABD’nin Filistin davasına ilişkin politikasını protesto etti.

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Cemal Muheysin gösteri sırasında yaptığı konuşmada, “Bu protesto gösterisi, Amerikan yönetimine ile işgal devleti İsrail’e, Filistin davası ve Filistinli mültecilerin sorununun merkezi bir mesele olduğunu ve dünyadaki tüm özgür insanları ilgilendirdiği mesajını gönderiyor.” dedi.

Muheysin, UNRWA’ya mali yardımları kesme kararının ABD’nin kendi kararı olmadığını vurgulayarak, “(ABD Başkanı Donald) Trump’ın kararı, 70 yıldır devam eden Filistinli mültecilerin meselesini sona erdirmeyi hedefleyen bir İsrail kararıdır. Dolayısıyla Filistin’e karşı kullanılmak üzere bir karta dönüşmemesi için UNRWA’nın doğrudan BM bütçesine bağlanması zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan FKÖ’ye bağlı Geri Dönüş Hakkını Koruma Ulusal Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Ileyyan ise yaptığı konuşmada, protesto gösterisinin, işgal altındaki Batı Şeria, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi, Ürdün ve Lübnan’da düzenlenen faaliyetler ile Mısır’da UNRWA krizini görüşmek üzere yapılan Arap ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı ile eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirtti.

Ileyyan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD’nin UNRWA desteğini kesmesi, tamamen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından bu yana Filistin ulusal davasını yok etmeyi hedeflediğini biliyoruz." dedi.
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- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Filistin FKÖ israil işgal altındaki Batı Şeria UNRWA

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