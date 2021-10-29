HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor

Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor

29.10.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistinli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük yer mozaiklerinden birini sergilemeye başladı.

Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor

Filistinli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük yer mozaiklerinden birini sergilemeye başladı.

Hişam'ın Sarayı diye bilinen yapının içindeki mozaiklerin restorasyonu beş yıl aldı ve 12 milyon dolara maloldu.

Mozaikler aslında 1000 yıllık ama çöllük alanda bulunan saray ancak 19. yüzyılda keşfedilmişti.

Bina keşfedilmiş ama içindeki kıymetli mozaikler 2016 yılında Japon finansmanıyla başlatılan bir restorasyon çalışmasına kadar tam olarak ortaya çıkarılamamıştı.

Ölü Deniz'e yakın Hişam'ın Sarayı 60 hektar kadar bir alana kurulu

Yer mozaiklerindeki motifler arasında savaşı temsilen, bir aslanın bir geyiğe saldırışı ve barışı temsil eden iki ceylan da var

Mozaik panellerin büyüklüğü yaklaşık 835 metrekare ve içerisinde 5 milyonu aşkın parça mozaik ve küçük mozaik taşları var.

Mozaik panellerin büyüklüğü yaklaşık 835 metrekare ve içerisinde 5 milyonu aşkın parça mozaik ve küçük mozaik taşları var.

Filistinli yetkililer saraydaki bu çok değerli yer mozaiklerinin çok sayıda turisti bölgeye çekmesini umuyor.

İslami bir çöl kalesi olan Hişam'ın Sarayı Emevi Hanedanı döneminde yapılmış ve milattan sonra 660 ile 750 yılları arasında kullanılmış bir bina.

Bütün fotoğrafların telif hakkı saklıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Pink Floyd’un kurucusu Barrett’a ait gitar satıldıPink Floyd’un kurucusu Barrett’a ait gitar satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

"Neden görevden alındın?" sorusuna sinirlendi

"Neden görevden alındın?" sorusuna sinirlendi

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji uyardı

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.