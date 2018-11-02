"Filistinliler, Gazze sınırına 7 aydır korkusuzca akın ediyor"

GAZZE (AA) - HİDAYE ES-SAİDİ - Abluka altındaki Gazze'de Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı 30 Mart'tan önce "ölüm ve gözaltı" endişesiyle çok yaklaşamadıkları Gazze sınırına 7 aydır korkusuzca akın ediyor.

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınma ya da öldürülme riskinin yüksek olması nedeniyle bundan yaklaşık 7 ay önce araç ve yaya hareketliliğinin nadiren görüldüğü Gazze'nin sınır bölgeleri, Filistinlilerin, topraklarına geri dönme talebiyle düzenledikleri Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ardından, daha önce olmadığı kadar kalabalık.

İsrail'in, 2014'teki savaşın ardından Gazze sınırının Filistin tarafında kalan tek taraflı olarak "tampon bölge" ilan ettiği 300 metrelik bölge, şimdilerde barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilerin istikameti durumunda.

Geçmiş yıllarda da İsrail askerleri ile sınırlı çapta bazı arbedelerin yaşandığı bu bölgeye, artık Filistinliler; çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden yaklaşmaktan korkmuyor.

30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinlinin şehit olduğu sınırdaki gösterilerde gerçek mermi dahi kullanmaktan geri durmayan İsrail ise aşırı güç kullanımına gerekçe olarak Filistinlilerin, Tel Aviv yönetiminin tek taraflı olarak sınırda ilan ettiği "tampon bölgeye" girmelerini gösteriyor.