HABER

Filistinliler gösterilerinde Mursi'yi unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 23:17 | Son Güncelleme

Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde bu hafta Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve pazartesi günü mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de unutulmadı

Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde bu hafta Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve pazartesi günü mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de unutulmadı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenledikleri barışçıl eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı slogan attı.

- Muhammed Mursi'yi Filistinliler de unutmadı

Gösterilerde, 17 Haziran'da mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları da taşındı.

"Mursi, gelecek nesiller senin Filistin'i savunduğunu hatırlayacak" ve "Gazze, yanında duranı unutmayacak" yazılı pankartlar taşıyan Filistinliler ayrıca İsrail-Gazze sınırındaki çitlere Mursi'nin fotoğrafını astı.

Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah kentinde ise Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Batı Şeria'nın Neliyn beldesinde de Ayrım Duvarı karşıtı protesto için bir araya gelen eylemciler, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmişMinik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş
TBMM Başkanı Şentop: “Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz”TBMM Başkanı Şentop: “Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin Gazze

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.