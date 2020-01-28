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Filistinliler ile İsrail işgal güçleri arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 19:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" ismini verdiği plana tepki gösteren Filistinliler, sokağa çıkarak İsrail işgal güçleri ile çatıştı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı ve bugün açıklayacağını duyurduğu "Yüzyılın Anlaşması"na tepki gösteren Filistinliler, Ramallah kentinde sokağa çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" ismini verdiği plana tepki gösteren Filistinliler, sokağa çıkarak İsrail işgal güçleri ile çatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı ve bugün açıklayacağını duyurduğu "Yüzyılın Anlaşması"na tepki gösteren Filistinliler, Ramallah kentinde sokağa çıktı. Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında tansiyon yükselince çatışma yaşandı. İsrail işgal güçleri, Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Filistinliler de Beit El bölgesine giden yolu kapatarak İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

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