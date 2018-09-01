Filistinliler insani yardımları kesen ABD'ye tepkili

RAMALLAH/ GAZZE (AA) - Filistinli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD yönetimine karşı koyacağını ve UNRWA'nın, Filistinli mültecilerin sorunu çözülmediği sürece var olmaya devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kararın, "ABD'nin zorbalık politikasını kabul etmeyecek pek çok ülkenin güçlü tepkisine" neden olacağını savunan Maliki, Filistin yönetiminin de Ürdün'le "UNRWA'yı korumak" için koordinasyon içinde çalışacağını aktardı.

Maliki, Arap ülkelerinin mülteciler dosyası da dahil Filistin davasının yanında duracaklarını vurgulamaları gerektiğini ifade ederek, Arap dışişleri bakanlarına da UNRWA'yı korumak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

- "ABD kararı, uluslararası yasalara aykırı"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımlarını kesmesinin, Filistinli mültecilere destek için oluşturulan UNRWA'yı kuran uluslararası yasalar ve BM kararına aykırı olduğunu belirtti.