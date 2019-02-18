Filistinliler İsrail barikatlarını yıkarak Mescidi Aksa’ya girdi

Mescidi Aksa’nın kapılarının İsrailli polislerce kapatılması üzerine, Filistinli aktivistler Mescidi Aksa’da namaz kılma çağrısında bulundu. Babı el-Rahmeh kapısından zorla giren Filistinliler, avluda namaz kıldı.

İsrail polisinin Mescidi Aksa’nın içindeki birkaç Filistinli genci gözaltına almasıyla gerginlik yaşanmış, Mescidi Aksa’nın avlusunun kapıları kapatılmıştı. Filistinli aktivistler de Mescidi Aksa’nın kapatılmasına tepki göstererek, namaz kılma çağrısı yaptı. Çağrıya uyan Filistinli halk kapılardaki polis barikatlarını yıkarak tekbirler eşliğinde içeri girdi. Polisle yaşanan arbedenin ardından Filistinliler, gruplar halinde namaz kıldı.