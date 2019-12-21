HABER

Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için insan zinciri oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 20:58 | Son Güncelleme

Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için insan zinciri oluşturdu

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

İnsan hakları aktivistleri ve üniversite öğrencilerinin çağrısıyla Ramallah'ta insan zinciri oluşturan yüzlerce kişi İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail'in tutuklulara yönelik ihlalleri ve keyfi uygulamalarını protesto eden göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğrafları ile serbest bırakılmalarını talep eden dövizler taşıdı.

Göstericilerden Dena Ferrac, AA muhabirine, oluşturulan insan zinciriyle cezaevlerindeki tutuklulara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

- İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Robin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktıRobin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktı
Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik ettiPolis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ramallah

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.