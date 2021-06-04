Filistinliler Netanyahu Sonrası Durumlarında Değişiklik Beklemiyor

İsrail’de Netanyahu hükümetini devirmek adına muhalif partiler uzlaştılar ancak Filistin halkı yeni kurulacak hükümetle de bölgede durumun değişmesini beklemediğini dile getiriyor. Filistinliler yeni gelecek liderlerin de kendilerine karşı aynı uygulamalara devam edeceği görüşünü savunuyor.
Naftali Bennett’in yeni kurulacak koalisyon hükümetinin başbakanı olması bekleniyor. Bennett henüz başbakanlık koltuğuna oturmadan son yaşanan gerginlikle ilgili olarak Filistin tarafını suçlayan açıklamalarda bulundu.
İsrail’de yayın yapan Channel 12 TV kanalına konuşan Bennett “Gerçek anlatılmak zorunda. İsrail’le, Filistinliler arasındaki milli mücadele bir toprak meselesi değildir. Filistinliler bizim buradaki varlığımızı kabul etmiyorlar bu bir süre daha böyle sürecek görünüyor” dedi.
Bennett, İsrail’in 1967 yılındaki çatışmalar neticesinde İsrail’in Batı Şeria’da ele geçirdiği toprakları ilhak etmesini güçlü biçimde savunan bir isim olarak tanınıyor. Ancak ismi başbakan olarak anılmaya başladıktan sonra bu konuda nispeten daha yumuşak açıklamalar yapması göze çarpıyor. Bennett “Şu anda çatışmaları azaltmayı düşünüyorum. Bunu tamamen çözmeyeceğiz ama yapabildiğimiz oranda durumu iyileştirmeye yaşamın, işlerin endüstrinin daha iyi olmasına uğraşacağız” dedi.
Bennett’in bu açıklamalarından kısa bir süre önce Filistin Kurtuluş Örgütü Temsilcisi Bassem El-Salhi, yeni başbakan adayının Netanyahu’dan daha az aşırıcı olmayacağını ve bunu göstermek isteyeceğini öne sürdü.
Gazze’de yaşayan ve Reuters haber ajansına görüş bildiren Filistinliler de benzer görüşleri savunuyorlar. Filistin halkı liderler değişse de İsrail’in kendilerine karşı olan tavrın değişmeyeceğini söylüyorlar.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı değerlendirmede “Filistinliler tarih boyunca onlarca İsrail hükümeti gördü. Sağcı, solcu, merkez partiler her ne derseniz. Ama konu Filistin halkının haklarına gelince hepsi düşmanlık güttüler ve yayılmacı politikaları sürdürdüler” dedi.
Yeni kurulacak koalisyon hükümetinde ilk kez İsrailli Arapları temsil eden parti de yer alacak. Parti lideri Mansur Abbas, koalisyon anlaşması gereği, İsrail’de Arapların yaşadığı bölgelerde alt yapının güçlendirilmesi ve şiddet olaylarına karşı mücadele için 16 milyar dolarlık bir ek kaynak alacaklarını söyledi.
Ancak Abbas ve partisi, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinliler tarafından işbirliği yapmakla suçlanıyorlar. Filistin halkı İsrail’in Filistin’e karşı yeni bir operasyon başlatma karatı aldığını Abbas ve partisinin ne yapacağını sorguluyorlar.