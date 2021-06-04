Filistinliler Netanyahu Sonrası Durumlarında Değişiklik Beklemiyor

İsrail’de Netanyahu hükümetini devirmek adına muhalif partiler uzlaştılar ancak Filistin halkı yeni kurulacak hükümetle de bölgede durumun değişmesini beklemediğini dile getiriyor. Filistinliler yeni gelecek liderlerin de kendilerine karşı aynı uygulamalara devam edeceği görüşünü savunuyor.

Naftali Bennett’in yeni kurulacak koalisyon hükümetinin başbakanı olması bekleniyor. Bennett henüz başbakanlık koltuğuna oturmadan son yaşanan gerginlikle ilgili olarak Filistin tarafını suçlayan açıklamalarda bulundu.

İsrail’de yayın yapan Channel 12 TV kanalına konuşan Bennett “Gerçek anlatılmak zorunda. İsrail’le, Filistinliler arasındaki milli mücadele bir toprak meselesi değildir. Filistinliler bizim buradaki varlığımızı kabul etmiyorlar bu bir süre daha böyle sürecek görünüyor” dedi.

Bennett, İsrail’in 1967 yılındaki çatışmalar neticesinde İsrail’in Batı Şeria’da ele geçirdiği toprakları ilhak etmesini güçlü biçimde savunan bir isim olarak tanınıyor. Ancak ismi başbakan olarak anılmaya başladıktan sonra bu konuda nispeten daha yumuşak açıklamalar yapması göze çarpıyor. Bennett “Şu anda çatışmaları azaltmayı düşünüyorum. Bunu tamamen çözmeyeceğiz ama yapabildiğimiz oranda durumu iyileştirmeye yaşamın, işlerin endüstrinin daha iyi olmasına uğraşacağız” dedi.