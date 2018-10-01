Filistinliler yarın genel greve gidiyor

Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde, ırkçı Yahudi ulus devlet yasası ile İsrail'in Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'i yıkma kararını protesto için genel grev kararı alındı.

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi yaptığı açıklamada, ırkçı Yahudi ulus devlet yasasına tepki ve Han el-Ahmer sakinleriyle dayanışma için Filistin halkına bugün için genel grev çağrısında bulundu.

Grevin, ticaret sektörünü, hükümete bağlı olan ve olmayan tüm kurumları kapsayacağını belirten komite, ırkçı yasaya tepki göstererek, Han el-Ahmer sakinleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Batı Şeria'daki Ulusal ve İslami Güçler de hayatın her alanını etkileyecek şekilde genel greve gitme çağrısı yaptı. Açıklamada, ırkçı yasaya tepki için toplu halk eylemlere katılımın önemi vurgulandı.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da ırkçı yasaya tepki ve Han el-Ahmer sakinleriyle dayanışma için İsrail'de yaşayan Filistinlilere genel grev çağrısında bulunuldu. Açıklamada, grevin geniş kapsamlı olacağı aktarıldı.