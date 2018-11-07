Filistinliler'den Bolsonaro'ya Kudüs çağrısı

Jair Bolsonaro, geçen perşembe yaptığı açıklamada, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

Bugünkü gösterinin bir başlangıç olduğunu dile getiren Ebu Bekir, Bolsonaro’nun planından vazgeçmemesi halinde buna benzer gösterilerin devam edeceği uyarısında bulundu.

Gösteriye katılan Filistin Kuvvetleri Komitesi Koordinatörü İsam Ebu Bekir, Brezilya’nın her zaman Filistin davasının destekçisi olduğunu söyleyerek Bolsonaro’dan seçimden önce ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya yönelik niyetini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir grup Filistinli düzenledikleri gösteride Devlet Başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro’dan ülkesinin İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma niyetinden vazgeçmesini talep etti.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından 28 Ekim'de ikinci tur düzenlenmiş, resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açılmıştı.

Yerel ve uluslararası tepkilere neden olan bu olayın ardından Paraguay ve Guatemala da elçiliklerini Kudüs'e taşımıştı. Ancak Paraguay yönetimi, eylül ayında "Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz." açıklamasını yaparak büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurmuştu.

