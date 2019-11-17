HABER

Filistinlilerden İsrail saldırısında gözünü kaybeden gazeteciye destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Batı Şeria’da İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteciye destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria’da İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteciye destek gösterisi düzenledi. İsrail güçleri protestolara katılan gazetecilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Filistinliler, Surif’te İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteci için destek yürüyüşü düzenledi. İsrail güçleri Batı Şeria’da düzenlenen barışçıl gösteride gazetecilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle sert müdahalede bulundu. İsrail saldırılarının ardından 8 gazetecinin ağır yaralandığı ve en az 3 gazeteci gözaltına alındığı öğrenildi.
İsrail’in müdahalesinde İHA muhabiri de plastik mermiyle elinden yaralandı.
Gösteriye katılan protestocular, İsrail saldırıların durdurulması ve Filistinli gazetecilere karşı şiddetin sonlandırılmasına yönelik sloganlar attı.
Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu’ndan (ICHR) Avukat Ferit el-Atraş yaptığı açıklamada, “Sol gözünü kaybeden Filistinli gazeteci Mouaz Amarnah’a vuran İsrail askeri ceza almalı. İsrail’in gazetecileri hedef alması büyük bir haksızlık ve uluslararası hakların ihlalidir. Filistinli gazeteciler dünyaya gerçekleri aktarmaya çalışırken, İsrail onları engellemeye çalışıyor” diye konuştu.
Batı Şeria’daki Gazeteciler Sendikası temsilcisi Hassen Abd El Javad da, “Gazetecilerin korunmasını ve onlara saygı duyulmasını talep ediyoruz" dedi.

PARTNERExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldiExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldi
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3'ü ağır, 10 yaralıHafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3'ü ağır, 10 yaralı
İzmir'de panelvan minibüs devrildiİzmir'de panelvan minibüs devrildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.