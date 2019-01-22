Filistinlilerden Ofer cezaevindeki tutuklulara destek gösterisi

Faris, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, “Uluslararası kuruluşlar, tutukluları koruyan pratik adımlar atmalı ve İsrail’i ihlallerinden dolayı muhasebeye çekmelidir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud da uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, Filistinli tutuklulara karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Hükümet Sözcüsü Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli tutuklulara yönelik yapılan baskıların devam etmesi durumunun gerilimi daha fazla tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi Filistinli mahkumların imzasıyla bugün basına verilen yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer askeri cezaevindeki İsrail ihlallerine karşı bir dizi eylem başlatma kararı aldıklarına yer verildi.

- Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve yaklaşık bin 200 Filistinlinin hapis yattığı Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.