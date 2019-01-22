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Filistinlilerden Ofer cezaevindeki tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Faris: - “İsrail makamları işgal hükümetinin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatları üzerine tutuklulara kötü muamelede bulunuyor” - “Uluslararası kuruluşlar, tutukluları koruyan pratik adımlar atmalı ve İsrail’i ihlallerinden dolayı muhasebeye çekmelidir”

Filistinliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi’nde hapis yatan Filistinli tutuklulara yönelik saldırılarını kınayan protesto gösterisi düzenledi.

Filistinli mahkumların durumlarıyla ilgilenen kuruluşların çağrısı üzerine, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün binası önünde protesto gösterisi yapıldı.

Gösteriye katılan yüzlerce Filistinli, uluslararası tarafların İsrail’in “saldırılarını” durdurma çağrısı yapan dövizler taşıyarak, Filistinli tutuklulara destek sloganları attı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail makamları işgal hükümetinin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatları üzerine tutuklulara kötü muamelede bulunuyor.” dedi.

Faris, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, “Uluslararası kuruluşlar, tutukluları koruyan pratik adımlar atmalı ve İsrail’i ihlallerinden dolayı muhasebeye çekmelidir.” ifadelerini kullandı.

- Filistin hükümetinden çağrı

Öte yandan Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud da uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, Filistinli tutuklulara karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Hükümet Sözcüsü Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli tutuklulara yönelik yapılan baskıların devam etmesi durumunun gerilimi daha fazla tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi Filistinli mahkumların imzasıyla bugün basına verilen yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer askeri cezaevindeki İsrail ihlallerine karşı bir dizi eylem başlatma kararı aldıklarına yer verildi.

- Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve yaklaşık bin 200 Filistinlinin hapis yattığı Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Ofer Askeri Cezaevi

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