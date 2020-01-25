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Filistinlilerden Şeyh Sabri ile dayanışma gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

Filistinlilerden Şeyh Sabri ile dayanışma gösterisi

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail tarafından Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı konulan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yle dayanışma gösterisi düzenledi.

Filistinli bir grup, eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evinin önünde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı koyma kararını protesto etti.

İsrail karşıtı sloganlar atan Filistinli grup, Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere İsrail tarafından Harem-i Şerif’ten uzaklaştırma cezası alan ulema ve şahsiyetleri destekleyen sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Öte yandan basın mensuplarına açıklama yapan Şeyh Sabri ise "İsrail’in uzaklaştırma politikası zalimcedir, kanuna aykırıdır ve medeniyetten uzaktır. Dünyada insanların ibadet alanlarına gitmesini engelleyen hiçbir devlet yoktur." dedi.

Bu uygulamaların Filistinlileri Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü savunmaktan alıkoyamayacağını vurgulayan Şeyh Sabri, "Bu keyfi uygulamalar tamamen intikam amaçlıdır ve işgal devletinin Harem-i Şerif üzerindeki emellerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, dün gece yarısından sonra eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evini basarak 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verildiğine ilişkin tebligatı kendisine teslim etmişti.

İsrail polisi 19 Ocak’ta, Şeyh Sabri'ye "cuma hutbesinde provokasyon" yaptığı iddiasıyla bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Dün cuma namazı öncesi İsrail polisinin koyduğu bir haftalık giriş yasağını delen Şeyh Sabri, Filistinlilerin omuzları üstünde Mescid-i Aksa'ya girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa Şeyh İkrime Sabri

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