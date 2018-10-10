'Filistinlilere Verilen Desteğin Bir Kısmı da Uygurlara Verilsin'

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Prof. Dr. Alimcan İnayet, Doğu Türkistan’da korkunç ve endişe verici olaylar yaşandığını belirterek, “Oradaki uygulamalar, tam anlamıyla insanlık suçudur. Bir nevi post-modern soykırımdır. Çin yönetiminin Müslüman Uygur Türklerine yönelik politikası, tümüyle bir asimilasyon politikasıdır” dedi. İnayet, Çin hükümetinin bölgedeki demografik yapıyı değiştirerek Uygurları Doğu Türkistan’da azınlığa düşürmeyi amaçladığını söyledi ve “1949’dan önce bölgedeki Çinliler nüfusun yüzde 5’ini oluşturuyordu. Şu anda bu oran yüzde 45’e ulaşmıştır” ifadesini kullandı.

“Bilinçli, okumuş kişiler toplama kampına alınıyor”

Bir milyondan fazla Uygur Türkü’nün zorla toplama kamplarında tutulduğunu ifade eden Prof. Dr. İnayet, “Gelen son bilgilere göre, toplama kamplarındaki pek çok Uygur, Çin’in iç kısımlarındaki cezaevlerine naklediliyor” diye konuştu. İnayet, bu kampları Nazi kamplarına benzeterek şunları söyledi: “Toplama kamplarına alınanların birçoğu Müslüman ve Uygur kimliğine sahip olan, bilinçli ve okumuş kimselerdir. Gelen son haberlere göre, Doğu Türkistan’daki pek çok akademisyen, araştırmacı, yazar ve şairler bu toplama kamplarına alınmış. Bu insanların politik veya ideolojik bir suçu yok. Sadece Çin yönetimi bu kişileri potansiyel bir tehlike olarak gördüğü için çeşitli bölgelerde kurduğu kamplarda zorla tutuyor.”