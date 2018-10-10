'Filistinlilere Verilen Desteğin Bir Kısmı da Uygurlara Verilsin'

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Prof. Dr. Alimcan İnayet, Doğu Türkistan’da korkunç ve endişe verici olaylar yaşandığını belirterek, “Oradaki uygulamalar, tam anlamıyla insanlık suçudur. Bir nevi post-modern soykırımdır. Çin yönetiminin Müslüman Uygur Türklerine yönelik politikası, tümüyle bir asimilasyon politikasıdır” dedi. İnayet, Çin hükümetinin bölgedeki demografik yapıyı değiştirerek Uygurları Doğu Türkistan’da azınlığa düşürmeyi amaçladığını söyledi ve “1949’dan önce bölgedeki Çinliler nüfusun yüzde 5’ini oluşturuyordu. Şu anda bu oran yüzde 45’e ulaşmıştır” ifadesini kullandı.
“Bilinçli, okumuş kişiler toplama kampına alınıyor”
Bir milyondan fazla Uygur Türkü’nün zorla toplama kamplarında tutulduğunu ifade eden Prof. Dr. İnayet, “Gelen son bilgilere göre, toplama kamplarındaki pek çok Uygur, Çin’in iç kısımlarındaki cezaevlerine naklediliyor” diye konuştu. İnayet, bu kampları Nazi kamplarına benzeterek şunları söyledi: “Toplama kamplarına alınanların birçoğu Müslüman ve Uygur kimliğine sahip olan, bilinçli ve okumuş kimselerdir. Gelen son haberlere göre, Doğu Türkistan’daki pek çok akademisyen, araştırmacı, yazar ve şairler bu toplama kamplarına alınmış. Bu insanların politik veya ideolojik bir suçu yok. Sadece Çin yönetimi bu kişileri potansiyel bir tehlike olarak gördüğü için çeşitli bölgelerde kurduğu kamplarda zorla tutuyor.”
“Türkiye’de yaşayan Uygurlar tedirgin”
Çin hükümetinin geçen yıl Türkiye’de okuyan Uygur öğrencileri geri çağırdığını belirten İnayet, geri dönen öğrencilerin pasaportlarının iptal edildiğini, büyük bir kısmının da toplama kamplarında tutulduğunu söyledi. Çin yönetiminin sadece Uygur öğrencileri değil, Pekin’in Doğu Türkistan’daki aileleri tehdit ederek Türk vatandaşı olan Uygurları da geri çağrıldığını kaydetti. İnayet, “Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri bugün çok tedirgin. Aileleriyle hiçbir biçimde irtibata geçemiyorlar. Bütün iletişim yolları kapalı” dedi.
“Türkiye’nin sessizliği bizi üzüyor”
Prof. Dr. İnayet Uygur Türklerinin en büyük umudunun Türkiye olduğunu vurguladı, “Türkiye böyle bir durum karşısında sessiz kalmamalıydı” dedi. Türkiye’nin Çin’den aldığı krediler nedeniyle sessiz kaldığını söyleyen İnayet “Bu, bizi endişelendiriyor, üzüyor. Biz istiyoruz ki Türkiye hükümeti, Filistinlilere verdiği desteğin bir kısmını da Uygur Türklerine versin. Şu anda Doğu Türkistan’da yaşananlar, Filistinlilerin yaşadıklarından kat kat daha kötü. Biz Türkiye hükümetinden oradaki Uygurların moralini düzeltecek açıklamalar yapmasını, sessiz kalmamasını, Çin hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.
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