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Filistinliler’in Çoğu Washington’la Diyaloğa Karşı

12.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Yapılan bir anket Filistinliler’in yüzde 60’tan fazlasının Trump yönetimiyle diyaloğun yeniden başlatılmasına karşı çıktığını ortaya koydu. Anket, Beyaz Saray’ın Ortadoğu planı için bir başka sorunun işareti niteliğinde

Filistinliler’in Çoğu Washington’la Diyaloğa Karşı

Yapılan bir anket Filistinliler’in yüzde 60’tan fazlasının Trump yönetimiyle diyaloğun yeniden başlatılmasına karşı çıktığını ortaya koydu.

Anket, Beyaz Saray’ın Ortadoğu planı için bir başka sorunun işareti niteliğinde.

Ankette ortaya çıkan bir başka sonuç da Filistinliler’in yüzde 90’nının Amerika’nın İsrail’i ‘kayırdığı’ düşüncesinde olması.

Filistin lideri Mahmud Abbas, Beyaz Saray’ın planını daha açıklanmadan reddetmişti. Abbas, Amerika’nın dürüst arabulucu olmadığını savunmuştu.

Abbas, buna gerekçe olarak Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararıyla, Filistinliler’e yardımda bulunan Birleşmiş Milletler ajansına maddi desteği kesmesini göstermişti.

Son olarak Amerika Filistin’in Washington’daki temsilciliğini kapama kararı almıştı. Filistin yönetimi Amerika’nın bu son adımına da sert tepki göstermişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat “Bu, Trump yönetiminin Filistin halkını toplu olarak cezalandırma politikasının bir başka göstergesi” demişti.

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