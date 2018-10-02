Filistinlilerin Han el-Ahmer nöbeti devam ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in yıkım kararı aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulanan Han el-Ahmer'deki yüzlerce Filistinli, yıkım kararıyla mücadele için nöbet tutuyor.

İsrail makamlarının, geçen hafta Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere "1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini" içeren bir tebligat göndermesinin ardından her an gelebileceğini düşündükleri askerlere karşı ihtiyatlı olmak için beş gündür nöbet tutan Filistinliler, kendi aralarında görev dağılımı da yapmış durumda.

Bir kısım Filistinlinin İsrail askerlerini gözetlediği, diğer kısmının nöbet tutanların ihtiyaçlarını karşıladığı bölgede bazı kadınlar da yemek pişiriyor. Geceleri de nöbeti sürdüren Filistinli gençler, milli marşlar söyleyerek uyanık kalmaya çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, "Han el-Ahmer'de 24 saat nöbet devam ediyor. Yüzlerce kişinin buradaki nöbeti, Han el-Ahmer sakinlerinin yaşadıkları toprakları savunduğunun açık bir delilidir." dedi.