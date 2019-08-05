HABER

Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören hahama "bilgelik" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 02:42 | Son Güncelleme

Yahudi olmayanların ve Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören İsrailli haham Yitzchak Ginsburgh'a İsrail Eğitim Bakanlığınca "Tevrat ve Bilgelik" ödülü verilecek

KUDÜS (AA) - İsrail yönetiminin,Yahudi olmayanların, özellikle de Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören İsrailli haham Yitzchak Ginsburgh'a "Tevrat ve Bilgelik" ödülü vereceği belirtildi.

İsrail Haaretz Gazetesi'nin haberinde, İsrail Eğitim Bakanlığının, fanatik Yahudi haham Ginsburgh'a perşembe günü "Tevrat ve Bilgelik" ödülü vereceği aktarıldı.

Haberde, Ginsburgh'un, "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı"nı gerçekleştiren fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in en büyük destekçilerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazete, ödül törenine İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz ile Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın da katılacağını bildirdi. .

Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994'te gerçekleştirdiği ve tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”
Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Yitzchak Ginsburgh

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şiddetli sağanak Rize'yi vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fabrikada büyük yangın! Ekipler bölgede

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.