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Filistinlilerin partisine "terör örgütü" diyen İsrailli gazeteciye dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Filistinlilerin partisine "terör örgütü" diyen İsrailli gazeteciye dava

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinlilere ait Demokratik Ulusal Kongresi (Beled) Partisi, partilerini "silahlı terör örgütü" olmakla suçlayan İsrailli gazeteci Amit Segal'e tazminat davası açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Beled Partisi yetkilileri, İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda katıldığı bir programda Beled'i "silahlı terör örgütü" olmakla suçlayarak seçimlere katılmasının engellenmesi gerektiğini söyleyen gazeteci Segal'in 280 bin şekel (77 bin dolar) tazminata mahkum edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Beled Partisi, İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Sulh Mahkemesine yaptığı dava başvurusunda "İsrailli gazetecinin tazminatın yanı sıra kamuoyu önünde partilerinden özür dilemesini" istedi.

Segal, iki hafta önce katıldığı bir televizyon programında Beled'i "silahlı terör örgütü" olmakla suçlamış, bu suçlamanın ardından parti yetkilileri, İsrailli gazeteci ve programın yayınladığı Kanal 12 televizyonundan özür dilemelerini talep etmişti. Ancak ne Segal ne de Kanal 12, söz konusu suçlama nedeniyle Beled'den özür dilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amit Segal Demokratik Ulusal Kongresi (Beled) Partisi Filistin israil tazminat davası

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