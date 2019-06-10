HABER

FilistinYönetimi Dışişleri Bakanı'ndan ABD’ye Suçlama 

10.06.2019 18:53 | Son Güncelleme

Filistinli Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’ın açıklamalarının, ‘’İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etmesine yardım amaçlı olduğunu söyledi

FilistinYönetimi Dışişleri Bakanı'ndan ABD’ye Suçlama 

Filistinli Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’ın açıklamalarının, ‘’İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etmesine yardım amaçlı olduğunu söyledi. New York Times gazetesi Friedman’ın “Bazı şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum” demişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçen Nisan ayında, seçimleri yeniden kazanması durumunda Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini ilhak ederek İsrail’e bağlama sözü vermişti.

Polonya’nın başkenti Varşova’daki temasları sırasında açıklama yapan El Maliki, ‘’Görünüşe göre Friedman bu açıklamasıyla Netanyahu’yu bu yönde bir karar alması için yüreklendiriyor. Bu duruma gerçekten uluslararası toplumun karşı çıkması ve yanıt vermesi gerekiyor’’ dedi.

Birleşmiş Milletler ve çoğu ülke 1967 savaşıyla İsrail’ın ele geçirdiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini yasadışı olarak görüyor. İsrail, Filistinlilerle çözüm için sürdürülen barış görüşmeleri çıkmaza girmişken, bölgedeki yerleşimlerini de genişletti.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yatırımı teşvik etmek için 25-26 Haziran’da Bahreyn’de uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak olan Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın barış planının ilk bölümünü sunacak.

Filistinlilerse, İsrail yanlısı olacağı gerekçesiyle ABD’nin girişimlerini sert biçimde eleştiriyor.

Trump yönetimi, 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler’e yardım fonlarında milyonlarca dolarlık kesintiye gitmişti. Filistinli yetkililer de geçen Şubat ayında Varşova’da düzenlenen Ortadoğu barış konferansına katılmamıştı.

El Maliki, ‘’Polonya’ya güveniyoruz ancak; Filistinliler’e yaptıklarından sonra ABD’ye güvenemeyiz’’ dedi.

El Maliki, ekonomik meselelerin Filistinliler’in en önemli endişe kaynağı olmadığını ve ekonomiye odaklanmanın barışı tahsis etmeye yardımı olmayacağını da belirtti. Filistin Dışişleri Bakanı, ‘’Çok defa söyledik, Kudüs’ün başkentimiz olması ya da bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkımızdan vazgeçmemiz karşılığında dünyanın tüm parasını da teklif etseler, kabul etmeyiz’’ dedi.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
DİTİB: Almanya’da Müslümanlara yönelik nefret kaygı vericiDİTİB: Almanya’da Müslümanlara yönelik nefret kaygı verici
Yunanistan’da İki Türk’ün Aracı Kundaklandı Yunanistan’da İki Türk’ün Aracı Kundaklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Korkunç iddia: Pirana dolu su tankına attı

Korkunç iddia: Pirana dolu su tankına attı

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Kazakistan'da seçim protestocuları gözaltına alındı

Bir ülke karıştı! Yakaladıkları kişiyi gözaltına aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.