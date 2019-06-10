FilistinYönetimi Dışişleri Bakanı'ndan ABD’ye Suçlama 

Filistinli Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’ın açıklamalarının, ‘’İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etmesine yardım amaçlı olduğunu söyledi. New York Times gazetesi Friedman’ın “Bazı şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum” demişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçen Nisan ayında, seçimleri yeniden kazanması durumunda Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini ilhak ederek İsrail’e bağlama sözü vermişti.
Polonya’nın başkenti Varşova’daki temasları sırasında açıklama yapan El Maliki, ‘’Görünüşe göre Friedman bu açıklamasıyla Netanyahu’yu bu yönde bir karar alması için yüreklendiriyor. Bu duruma gerçekten uluslararası toplumun karşı çıkması ve yanıt vermesi gerekiyor’’ dedi.
Birleşmiş Milletler ve çoğu ülke 1967 savaşıyla İsrail’ın ele geçirdiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini yasadışı olarak görüyor. İsrail, Filistinlilerle çözüm için sürdürülen barış görüşmeleri çıkmaza girmişken, bölgedeki yerleşimlerini de genişletti.
Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yatırımı teşvik etmek için 25-26 Haziran’da Bahreyn’de uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak olan Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın barış planının ilk bölümünü sunacak.
Filistinlilerse, İsrail yanlısı olacağı gerekçesiyle ABD’nin girişimlerini sert biçimde eleştiriyor.
Trump yönetimi, 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler’e yardım fonlarında milyonlarca dolarlık kesintiye gitmişti. Filistinli yetkililer de geçen Şubat ayında Varşova’da düzenlenen Ortadoğu barış konferansına katılmamıştı.
El Maliki, ‘’Polonya’ya güveniyoruz ancak; Filistinliler’e yaptıklarından sonra ABD’ye güvenemeyiz’’ dedi.
El Maliki, ekonomik meselelerin Filistinliler’in en önemli endişe kaynağı olmadığını ve ekonomiye odaklanmanın barışı tahsis etmeye yardımı olmayacağını da belirtti. Filistin Dışişleri Bakanı, ‘’Çok defa söyledik, Kudüs’ün başkentimiz olması ya da bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkımızdan vazgeçmemiz karşılığında dünyanın tüm parasını da teklif etseler, kabul etmeyiz’’ dedi.
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