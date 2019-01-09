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Filiz Akın: Başımdaki metal zımbalar tek tek söküldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

76 yaşına giren Filiz Akın yaşadığı sağlık sorunları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Filiz Akın: Başımdaki metal zımbalar tek tek söküldü

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın yaklaşık bir ay önce evinde talihsiz bir kaza geçirmiş ve aniden tansiyonu düşen oyuncu bunun sonucunda dengesini kaybederek başını aynaya çarpmıştı.

Bu kaza sonrasında apar topar hastaneye kaldırılan Filiz Akın’ın başına 11 metal zımba atılmıştı. Başındaki derin yarık yüzünden zorlu bir iyileşme süreci atlatan Filiz Akın yaklaşık altı ayı kapsayan bu süreci şu satırlarla anlattı:

“Aylar önce gene hastaneler, serumlar, ameliyatlar derken… Evde olmanın memnuniyetiyle, biraz sersem, biraz mutlu bir geceden… Sevgi, dostluk, selamlar iyi geceler. Geçen hafta, bu sefer başımdaki metal zımbalar tek tek söküldü. İlaveten zatürre başlangıcı olmayı da başardığım için, oksijen verip, serum takıldı. Yattığım yerde muayeneye gelen bir kaç doktorun konsültasyonu neticesi; en süratle iyileştirecek formüller bulundu. Bu kadar itina ve özveri için değerli hekimlere ve güler yüzlü hastane personeline çok teşekkür ediyorum."

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