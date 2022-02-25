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Filiz Akın'dan duygusal Fatma Girik paylaşımı

25.02.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden usta sanatçı Fatma Girik’i yaptığı paylaşımla andı. Akın, yakın arkadaşı Türkan Şoray ile ziyarete gittikleri bir videoyu Instagram sayfasından paylaştı.

Filiz Akın'dan duygusal Fatma Girik paylaşımı

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, geçtiğimiz ay koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

"KAYBEDELİ BİR AY OLDU"

Fatma Girik'le ilgili yakın dostu Filiz Akın'dan bir paylaşım geldi. Akın, Türkan Şoray ile birlikte ziyaret ettiği Fatma Girik'le sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Filiz Akın, paylaşımına; "Fatma'cığımızı, Menekşe Gözlüm'ü kaybedeli bir ay oldu. Dobra sözlüm, hayatının da hakkını verdin sanatının da... Seni çok özlüyorum... Sen de bulduğu değerlerle seni çok seven herkes özlüyor Fatma'cığımmm..." notunu düştü.

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Fatma Girik Filiz Akın
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