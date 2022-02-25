Filiz Akın'dan duygusal Fatma Girik paylaşımı

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, geçtiğimiz ay koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

"KAYBEDELİ BİR AY OLDU"

Fatma Girik'le ilgili yakın dostu Filiz Akın'dan bir paylaşım geldi. Akın, Türkan Şoray ile birlikte ziyaret ettiği Fatma Girik'le sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Filiz Akın, paylaşımına; "Fatma'cığımızı, Menekşe Gözlüm'ü kaybedeli bir ay oldu. Dobra sözlüm, hayatının da hakkını verdin sanatının da... Seni çok özlüyorum... Sen de bulduğu değerlerle seni çok seven herkes özlüyor Fatma'cığımmm..." notunu düştü.





