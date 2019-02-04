MAGAZİN

Filiz Akın’dan Eşref Kolçak’a ilaç gibi sürpriz

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

Filiz Akın, yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Eşref Kolçak'a sürpriz yaptı. Usta oyuncu Akın'a teşekkür videosu çekti.

Eşref Kolçak, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak Bursa’da hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 92 yaşındaki usta oyuncu sevenlerini korkutsa da, tedavilerinin ardından iyileşmeye başladı. Filiz Akın, usta oyuncunun 28 Ocak’taki doğum gününü kutlamak için hastaneye pasta gönderdi.

Eşref Kolçak, bu jest üzerine çok mutlu oldu ve bir video çekerek Akın’a teşekkür etti. Akın, o videoyu Instagram hesabından şu notla paylaştı:

“Nasıl mutlu oldum anlatamam… Ne yaptık ki… Alt tarafı Bursa Çekirge Hastanesi’ndeki odasına, bir doğum günü pastası ve de dualarımız ve tüm sevgilerimizi, dileklerimizi içeren bir mesaj yolladım… Aslında paylaşmayacaktım gizli kalsın diye… Ama sevginin ilaçtan da daha güçlü olduğunu kendi söylediği için paylaşıyorum… Eşref Kolçak bizim artık çok ıssızlaşan Yeşilçam döneminin belki de en eski ve çok değerli bir çınarı… Sanıyorum ve umuyorum ona rol teklif edecek firma sahipleri var… Onu esas hayata tam olarak bağlayacak ve yaşamına devam ettirecek bu teklifin gerçekleşmesi olacak… Bir an önce iyileş büyük ustamız seni dizilerde görmek ne güzel olacak…”

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eşref kolçak filiz akın

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