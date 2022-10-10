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Filiz Akın eşiyle mutlu anlarını paylaştı! "Kötü huylu nodül olmadığını öğrenip..."

10.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınan Filiz Akın güzel haberi eşinden aldı. Eşi Sönmez Köksal ile mutlu anlarını paylaşan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Akın'ın o anlarına yorum yağdı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın, iki ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun, tahlil sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.

İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden... İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle... Günaydın... " ifadelerini not düştü.

Takipçileri ise usta oyuncunun paylaşımına, "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

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