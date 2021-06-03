Filiz Koparan Fırtınası nedir? Filiz Koparan Fırtınası ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Fırtına Takvimine göre, Filiz Kıran Fırtınasından sonra başlayacağı söylenen Filiz Koparan Fırtınasının 3 Haziran tarihinde başlayıp, 6 Haziran tarihinde bitmesi öngörülüyor.

FİLİZ KOPARAN FIRTINASI NEDİR?

Filiz koparan fırtınası, halk takvimine göre birkaç gün sapma payı olmakla birlikte 3-6 Haziran’da beklenen fırtınadır.

Uzmanlar, aniden bastıran sağanak yağış ve dolunun Ülker Fırtınası’ndan kaynaklandığı açıkladı. Yağışların hafta sonu itibari ile sona ereceğini, fakat yine de Türkiye’nin Filiz Koparan Fırtınalarına teslim olacağı açıklandı.

Uzmanlar, “Türkiye’de son zamanlarda dolu yağışlarına tanık oluyoruz. Amerika’da elma büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Bu her sene olmaz. Ama bu sene çok etkili oluyor. Bunların asıl sebebi Ülker Fırtınası’ndan sonra Filiz Koparan Fırtınası var. 22 Haziran’dan sonra yağışlar azalıyor. Yılda iki dönemde konveksiyonel yağışlar yoğunlaşıyor. Birincisi mayıs ve haziran aylarında. Bir de yazdan sonbahara geçişte. Yani Ağustos sonlarından itibaren başlıyor. Bu sene kış mevsimi pek olmadı. Kar yağışı yok denecek kadar azdı. Nisan ayı oldukça kurak geçti. Mayıs ayındaki bu yağışlar birazda olsa tarımı toparladı. Özelikle barajlardaki su oranına olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Fakat dolu yağışları meyve üretimini olumsuz etkiledi”



