HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Filiz Koparan Fırtınası nedir? Filiz Koparan Fırtınası ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Filiz Koparan Fırtınası nedir? Filiz Koparan Fırtınası ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

03.06.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk Fırtına Takvimi’ne göre, sapma payı olmasıyla beraber 3 Haziran tarihinde başlaması öngörülen fırtınanın ismidir. Filiz Koparan Fırtınası, yaklaşık 3 gün sürer. 3 Haziran’da başlayarak 6 Haziran tarihinde sona ermesi tahmin edilen Filiz Koparan Fırtınası için uzmanlar uyardı.

Filiz Koparan Fırtınası nedir? Filiz Koparan Fırtınası ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Fırtına Takvimine göre, Filiz Kıran Fırtınasından sonra başlayacağı söylenen Filiz Koparan Fırtınasının 3 Haziran tarihinde başlayıp, 6 Haziran tarihinde bitmesi öngörülüyor.

FİLİZ KOPARAN FIRTINASI NEDİR?

Filiz koparan fırtınası, halk takvimine göre birkaç gün sapma payı olmakla birlikte 3-6 Haziran’da beklenen fırtınadır.

Uzmanlar, aniden bastıran sağanak yağış ve dolunun Ülker Fırtınası’ndan kaynaklandığı açıkladı. Yağışların hafta sonu itibari ile sona ereceğini, fakat yine de Türkiye’nin Filiz Koparan Fırtınalarına teslim olacağı açıklandı.

fırtına1

Uzmanlar, “Türkiye’de son zamanlarda dolu yağışlarına tanık oluyoruz. Amerika’da elma büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Bu her sene olmaz. Ama bu sene çok etkili oluyor. Bunların asıl sebebi Ülker Fırtınası’ndan sonra Filiz Koparan Fırtınası var. 22 Haziran’dan sonra yağışlar azalıyor. Yılda iki dönemde konveksiyonel yağışlar yoğunlaşıyor. Birincisi mayıs ve haziran aylarında. Bir de yazdan sonbahara geçişte. Yani Ağustos sonlarından itibaren başlıyor. Bu sene kış mevsimi pek olmadı. Kar yağışı yok denecek kadar azdı. Nisan ayı oldukça kurak geçti. Mayıs ayındaki bu yağışlar birazda olsa tarımı toparladı. Özelikle barajlardaki su oranına olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Fakat dolu yağışları meyve üretimini olumsuz etkiledi”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır?Alo 182'den aşı randevusu nasıl alınır?
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.