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  4. Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği iki kişi hayatını kaybetmişti. Nakil olan 61 yaşındaki Ali Uslu da hayatını kaybetti.

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin 'Bakımsızsın' diyerek öldüresiye darp ettiği ve beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki Filiz Tekin'in bağışlanan böbreklerinden birinin 15 Aralık'ta nakledildiği Ali Uslu (61), organ naklinin gerçekleştirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Uslu'nun cesedinin inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Meral Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 15 Aralık'taki böbrek naklinin ardından servisteyken fenalaştığını 28 Aralık'ta bilincini kaybetmeye başladığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını anlattı.

"PEŞ PEŞE HASTALAR HAYATINI KAYBETTİ"

Eşini bugün kaybettiklerini söyleyen Uslu, "Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından 'Bakımsızsın' denilerek öldüresiye darp edilen 38 yaşındaki Filiz Tekin, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, Ali Uslu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ölen Arife Aykut'un kızı Songül Aykut ile Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç sorumlular hakkında şikayette bulunmuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de iddialara ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirmişti.

(AA)

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