HABER
  4. Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2)

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

'İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR' İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3 kişiden 2'sinin ölmesi, birinin de tedaviye alınmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2)

'İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'
İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3 kişiden 2'sinin ölmesi, birinin de tedaviye alınmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Göksel, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 1988'den bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın yaşama tutunmasını sağladığını belirtti. Merkezin uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla Türkiye'nin öncü organ nakil merkezleri arasında yer aldığını, dünyada da başarılarıyla anıldığını vurgulayan Göksel, Türkiye'deki diğer organ nakil merkezlerinde olduğu gibi merkezlerinde de organ naklinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların sağlanması durumunda yapılabildiğine değindi. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapılan nakil sonrası hastaların gözlemlerinin de yine bu doğrultuda devam ettiğinin altını çizen Göksel, şunları kaydetti:
"Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Ayrıca organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok başarıya imza atmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili kurumumuz tarafından başlatılan inceleme sürmektedir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğü saptanmıştır. İddialarla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir."

İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Taksim'de şemsiyelerle savaşTaksim'de şemsiyelerle savaş
Silivri'de fırtına çatıyı uçurduSilivri'de fırtına çatıyı uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Adıyaman'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı

Miras yüzünden birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!

Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.