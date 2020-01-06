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  4. Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (3)

Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR Filiz Tekin’in böbreklerinin nakledilmesinden birkaç gün sonra fenalaşıp Ege Üniversitesi’nde yoğun bakıma alınan hastalardan Münire İnanç perşembe, Arife Aykut ise cuma günü hayatını kaybetti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Filiz Tekin’in böbreklerinin nakledilmesinden birkaç gün sonra fenalaşıp Ege Üniversitesi’nde yoğun bakıma alınan hastalardan Münire İnanç perşembe, Arife Aykut ise cuma günü hayatını kaybetti. İnanç ile Aykut’un cenazeleri, memleketleri Denizli’de toprağa verildi.
Aileler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, olay hakkında suç duyurusunda bulundu. Münire İnanç’ın oğlu Yusuf İnanç, annesinin ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek, "Annem 3 yıldır diyalize giriyordu. İzmir’den aradılar. Nakil için uygun böbrek çıktığını söylediler. Çok mutlu olduk. Annem yeniden hayata dönecek diye seviniyorduk. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini söylediler. Annem 2 gün yoğun bakımda kaldı. 10 gün boyunca sağlığı çok iyiydi. Böbrek uyum sağlamıştı. Son 3-4 günde hayallerimiz yıkıldı, umutlarımız tükendi. Annemin bacaklarında ağrı, yüksek ateş, bilinç kaybı ve tansiyon rahatsızlıkları baş gösterdi. Aynı durum donörden organ nakli yapılan iki hastada da vardı. Nakilden bir süre sonra annem iyiydi, ayağa kalkıp yürüyordu. Kendi işlerini yapmaya başlamıştı. Ancak 13 gün sonra kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. İnceleme yaptılar hiçbir şey saptanamadı. Doktorlar ‘Biz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Türkiye’de bu binde 1 olur o da size denk geldi’ diyorlar. Bize ne olduğu hakkında bilgi verilmedi. En sonunda da annemi kaybettik, cenazesini bize verdiler. 2 Aralık’ta annem, ertesi günü de diğer organ nakli yapılan hasta Arife Aykut hayatını kaybetti. Üçüncü kişi ise yoğun bakımda. Neden böyle bir şey yaşandı bilmiyoruz. Annemin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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