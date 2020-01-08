HABER
  4. Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti (2)

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:14 | Son Güncelleme

BAŞHEKİMLİK: İNCELEME BAŞLATILDI İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti.

BAŞHEKİMLİK: İNCELEME BAŞLATILDI
İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti. Uslu'nun yaşamını yitirmesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversite hastanemizde 15 Aralık 2019 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in ailesi tarafından bağışlanan organları, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledilmiştir. Ancak, nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte Rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldiRusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! THY, Irak ve İran’a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini askıya aldı

THY İran ve Irak uçuşlarını askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.