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Filiz teyze 55’inde genç kız oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kanal darlığı rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan ve hayata küsen 55 yaşındaki Filiz Sarp Demirci, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşurken, sosyal hayatında da büyük bir değişim yaşadı.

Filiz teyze 55’inde genç kız oldu

Kanal darlığı rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan ve hayata küsen 55 yaşındaki Filiz Sarp Demirci, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşurken, sosyal hayatında da büyük bir değişim yaşadı. Beyaz saçlarını kızıla boyatan, halhal takan Filiz teyze, "Operasyondan sonra hayatım değişti, çok mutluyum" dedi.
İzmirli bir çocuk annesi ve ev hanımı Filiz Sarp Demirci (55), kanal darlığı rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanıyor ve çekilmez ağrılar yaşıyordu. Evine kapanan ve günlük işlerini yapmakta zorlanan Demirci, ameliyat olmaya karar verdi. Özel Ata Sağlık Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arif Sungu’ya muayene olan Demirci’de kanal darlığı tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Dr. Sungu tarafından başarıyla ameliyat edilen Filiz teyze, yeni bir hayata adım attı.

Fiziki görünümünü de değiştirdi
55 yaşındaki Filiz teyze, iyileşmesinin verdiği pozitif enerjiyle fiziki görünümünü de radikal karar alarak büyük bir değişime imza attı. Saçlarını kızıla boyatan, ayağına halhal takan Filiz Teyze, şimdi dövme yaptırmak için hazırlık yapıyor. Operasyon öncesinde en yakın mesafeye yürürken bile güçlük çektiğini anlatan Demirci, "Ameliyatımdan sonraki gün yürümeye başladım. Hocam bana ‘Ameliyatın ertesi günü yürüyeceksin’ dediğinde açıkçası inanmamıştım; ama yürüdüm. Şu an ağrım olmadan ve zorlanmadan yürüyebildiğime inanamıyorum" dedi.
Operasyonla birlikte psikolojisinin de düzeldiğini anlatan Demirci, "Bugüne kadar kalitesiz bir yaşam sürdüğümü anladım. Artık her şeyimi değiştiriyorum. İçimde kelebekler uçuşuyor. Yaşadığım tüm küskünlüklerimi atıyorum. Saçlarımı boyattım, hal hal taktırmayı düşünüyorum, dövme de yaptırabilirim. Yapmak isteyip de yapamadığım ne varsa yapmak istiyorum" diye konuştu.
Dr. Sungu ise ameliyatın başarılı geçtiğini, Demirci’nin sözünü tutması halinde zayıflayarak daha da sağlıklı bir hale geleceğini ifade etti.

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