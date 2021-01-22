HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi

Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi

22.01.2021 07:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi

Bilim insanları bu görüntüleri kullanarak Afrika fillerinin sayısını uzaydan takip etmeye başladı. Dünyadan 600 kilometre uzaktaki bir uydu sayesinde kaydedilen bu görüntüler sayesinde bulutsuz tek bir günde 5 bin kilometrekarelik bir alandaki filleri saymak mümkün.

Uydu görüntülerinde yeşil bir ormandaki gri noktalar olarak gözüken bu nesneler birer fil.

Bilim insanları bu görüntüleri kullanarak Afrika fillerinin sayısını uzaydan takip etmeye başladı.

Dünyadan 600 kilometre uzaktaki bir uydu sayesinde kaydedilen bu görüntüler sayesinde bulutsuz tek bir günde 5 bin kilometrekarelik bir alandaki filleri saymak mümkün.

Filleri tek tek saymak zor bir görev olsa da bunu mevcut görüntüler üzerinden filleri ayırt etmeyi öğrenen bir alogritma yapıyor.

Bath Üniversitesi'nden Dr. Olga Isupova süreci "Algoritmaya görünler tanıtıp 'Bunlar fil, şunlar değil' diye öğretiyoruz. Algoritma böylece bizim çıplak gözle göremeyeceğimiz detayları da ayırt etmeyi öğreniyor" sözleriyle anlatıyor.

Afrika filleri, soyu tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Bu kategoride durumun ciddiyetine göre üç seviye var: Kritik tehlikedeki türler, tehlikedeki türler ve savunmasız türler. Afrika filleri bu üçü içinde durumları görece iyi olan savunmasız türler seviyesinde

Afrika filleri

Bilim insanları ilk olarak Güney Afrika'nın Addo Ulusal Fil Parkı'nda ölçüm yaptı.

Oxford Üniversitesi'nden koruma bilimi uzmanı Dr. Isla Duporge, "Bu bölgede fil yoğunluğu yüksek" diyor ve ekliyor:

"Parkta hem sık çalılık hem de açık bozkır var. Bu yüzden yaklaşımımızı test etmek için iyi bir yerdi.

"Bugüne kadar geliştirme aşamasında olarak gördüğümüz bu yöntemi artık tam anlamıyla kullanabiliriz.

"Şimdiden pek çok koruma örgütü uçaklarla sayım yapmak yerine bu teknolojiyi kullanmak istiyor."

Yaban hayatı koruma örgütlerinin ticari uydulara erişmek ve onlardan görüntü satın almak için ödeme yapması gerekecek.

Fakat bu yöntem yaşam alanları ülkelerin sınırlarını aşan ve bu yüzden uçakla gözlem yapmak için birden fazla ülkeden izin almanın zor olduğu fil topluluklarının takibini kat kat iyileştirebilir.

En son teknoloji

Bilim insanları bu yöntemlerin kaçak avcılıkla mücadelede de işe yarayabileceğini savunuyor.

Dr. Duporge "Bu görüntüler uzaydan alındığı için sahada kimseyi kullanmamıza gerek olmuyor. Bu özellikle koronavirüs döneminde büyük avantaj" diyor ve ekliyor:

"Zoolojide teknoloji kullanımı epey yavaş ilerleyen bir alan olabiliyor.

"En son teknolojileri hayvanların korunmasında da kullanabilmek gerçekten çok güzel."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklamasıBiden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması
Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Joe Biden, Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatmayı teklif edecek

Beyaz Saray iddiaları doğruladı

AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri 'daha güçlü' caydıracak

Seyahatleri 'güçlü şekilde caydırma' kararı!

Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi koronavirüsle mücadele oldu

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

İran devlet televizyonunda Ruhani'ye yönelik hakaret tepkilere yol açtı

İran devlet televizyonunda Ruhani'ye yönelik hakarete tepki

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi: Türkiye ile yeni bir sayfa açtığımızı ümit ediyorum

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor

Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.