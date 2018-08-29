Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Popüler canlı bilgi yarışması uygulaması Hadi’nin Instagram hesabından bu akşam 20.30’da yapılacak yarışmada çıkacak bir soru için ipucu verildi. İpucundan belli ki soru filler hakkında. İpucunda fillerin doğal yaşam alanlarının nereleri olduğunu biliyor musunuz diye soruluyor. Hadi’de sorulacak soru hangi fillerin doğal yaşam alanı değildir şeklinde olabilir. Buna göre peki fillerin doğal yaşam alanı olan kıtalar hangileridir?

FİLLERİN DOĞAL YAŞAM ALANI HANGİ KITALARDIR?

En büyük kara memelisi olan fillerin iki ana türü vardır: Asya Fili ve Afrika fili. Yani fillerin doğal yaşam alanları Sahra altı Afrika ile Güney ve güneydoğu Asya’dır. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Antartika ve Okyanusya fillerin doğal yaşam alanı değildir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 10 bin TL olarak açıklandı.

