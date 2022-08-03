Film değil gerçek! Öz annesi Saime'yi parayla sattı! Tam kurtuldum derken...

5 sene boyunca kocasından şiddet gördü! Boşanma davası açtı, türlü zorluklarla boşandı fakat ölüm tehditlerinden kurtulamadı. Çocuklarını göremediğini belirten Saime Kandiltaş'ın hayatı filmlere konu olacak cinsten! Öz annesi tarafından satılan talihsiz kadının tek hayali ölüm tehditlerinden kurtulup, çocuklarıyla beraber yaşamak...

SAİME'NİN DRAMI YÜKREK BURKTU! ÖZ ANNESİ SATTI

34 yaşındaki Saime Kandiltaş, 10 sene önce H. Y. isimli adamla evlendi. Evlendiği zamandan beri şiddet gören talihsiz kadın ölüm tehditleri alıyor. Yetkililerden yardım isteyen Saime, çocuklarını göremediğini ifade ediyor.

'EVDE, OTOMOBİLDE, İŞTE HER YERDE DAYAK YEDİM'

İHA mikrofonlarına konuşan talihsiz kadın, 'Otomobilde, evde, işte her yerde dayak yedim' ifadelerini kullandı.

Saime Kandiltaş, "İsmini söylediğim, ‘Aşkım’ diye seslenmediğim için bile dövüyordu. Eve geldiğinde suratımın asık olduğunu söyleyip şiddet uyguluyordu. Bu nedenle intihara bile kalkıştım. Artık tahammül edemez duruma geldim” diye konuştu.

Boşanmaya karar verdikten sonra eşinin ailesinden yardım istediğini belirten Kandiltaş, “Bana ‘Ömür boyu tavana bakmak, yatağından bile kalkamamak istiyorsan boşanabilirsin’ diyordu. Boşanma aşamasındayken bile ölümle tehdit ediyordu. Başta boşanmayı kabul etti ve çocuklarımın velayetini istedi. Ben de çocuklarımın bende kalmasını, istediği zaman da kendisine göstermeyi teklif ettim ve bu yönde protokol imzaladık. Daha sonra boşandık ve çocuklarımı götürüp, bir daha da göstermeyeceğini söyledi” dedi.

Boşanmalarına rağmen tehdit aldığını, artık özgür olmak istediğini ifade eden Kandiltaş, “Sürekli nerede olduğumu soruyor. Eve ya da iş yerine gittiğimde görüntülü aramayla kontrol ediyor. Dışarıda olduğumu söylediğimde evimin önünde beklediğini ve beni bir daha sokağa çıkarmayacağını söyleyerek tehdit ediyor. Ben artık rahat rahat evime gitmek, çalışmak ve çocuklarımı görmek istiyorum” diye konuştu.

