Film galasında olay kıyafet

71'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dün sıra dışı bir hareketlilik vardı. Film galasına katılan bir konuk filmin önüne geçti.

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve 19 Ekim'e kadar ev hapsi cezasına mahkum ediyen Serebrennikov ise festivale katılamadı.

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Leto filminin galasında bir başka ilginç olay daha yaşandı. İddialı kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan bir konuk bu protesto gösterisinden sonra galanın en çok konuşulan kişisi oldu.