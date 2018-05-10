MAGAZİN

Film galasında olay kıyafet

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

Yedinci sanatın önemli buluşma noktalarından Cannes, bu yıl hareketli görüntülere sahne oluyor.

71'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dün sıra dışı bir hareketlilik vardı.
Film galasına katılan bir konuk filmin önüne geçti.

Göğüsleri açıkta geldi

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Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Leto (Yaz) adlı filminin gösterimi dün gece yapıldı.
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Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve 19 Ekim'e kadar ev hapsi cezasına mahkum ediyen Serebrennikov ise festivale katılamadı.
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Oyuncular yönetmen için pankart ile galaya katıldı.
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Leto filminin galasında bir başka ilginç olay daha yaşandı. İddialı kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan bir konuk bu protesto gösterisinden sonra galanın en çok konuşulan kişisi oldu.
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Derin dekolteli elbisesi ve göğüsleri tamamen açık şekilde galaya gelen kadın konuk herkesin önüne geçti.
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İşte galadan kareler!

İşte galadan kareler!
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