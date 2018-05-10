Film galasında olay kıyafet

71'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dün sıra dışı bir hareketlilik vardı.
Film galasına katılan bir konuk filmin önüne geçti.
Göğüsleri açıkta geldi
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Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Leto (Yaz) adlı filminin gösterimi dün gece yapıldı.
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Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve 19 Ekim'e kadar ev hapsi cezasına mahkum ediyen Serebrennikov ise festivale katılamadı.
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Oyuncular yönetmen için pankart ile galaya katıldı.
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Leto filminin galasında bir başka ilginç olay daha yaşandı. İddialı kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan bir konuk bu protesto gösterisinden sonra galanın en çok konuşulan kişisi oldu.
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Derin dekolteli elbisesi ve göğüsleri tamamen açık şekilde galaya gelen kadın konuk herkesin önüne geçti.
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İşte galadan kareler!
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