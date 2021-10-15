HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Film, gerçek mi oluyor? Bir protein keşfedildi

Film, gerçek mi oluyor? Bir protein keşfedildi

15.10.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanların duygularının ve anılarının silinmesine veya değiştirebilmesine yardımcı olabilecek bir protein keşfettiklerini duyururken, söz konusu keşif akıllara Türkçeye "Sil Baştan" olarak çevrilen Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmini getirdi.

Film, gerçek mi oluyor? Bir protein keşfedildi

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, “sap” adı verilen bir proteinin nöronlar üzerindeki etkisine ilişkin yaptıkları inceleme sonucu bu proteinin insanların duygularının ve anılarının silinmesine veya değiştirebilmesine imkan tanıdığını keşfettiklerini duyurdu.

Hafızayı silen hap!Hafızayı silen hap!

Söz konusu proteinin nöronlar arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu belirlediği ifade edilerek, bozulması halinde anıların değiştirilebilir hale geldiği belirtildi. Bu proteinin bozulması veya güçsüzleştirilmesi ile beta reseptörleri bloke eden propranolol kullanılarak anıların değiştirilip değiştirilemeyeceği üzerinde belirleyici olabileceği aktarıldı.

Bilim adamları, duygular ve becerilere dayalı içgüdüsel bellekte depolanan anıların dönüştürülebileceğini düşünürken, söz konusu keşfin travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) mustarip insanlara yardım amaçlı kullanılabileceği ifade ediliyor.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Bilim adamları, 2004 yılında öğrenilmiş bir travmayı unutmalarına yardımcı olmak için hayvanlar üzerinde propranolol ile bir deney gerçekleştirdi. Söz konusu deney kapsamında Ivan Pavlov’un köpeklerin üzerinde gerçekleştirdiği koşullanma deneyinin bir benzeri farelerde uygulanarak, farelere bir düğme aracılığıyla elektroşok verildi ve böylelikle bu düğmeyi korkuyla ilişkilendirmeleri öğretildi. Farelere bu anı düğme ile hatırlatılarak, hemen ardından propranolol uygulandı. Söz konusu müdahale sonrasında önceki deneylerde bildirilen sonuçların aksine farelerde bellek kaybı bildirilmezken, anıların istikrarlı hale gelip gelmediğini görmek için sap proteinin kullanılmasından sonra bellekte istikrarsızlık olmadığı sonucuna varıldı.

FİLM, GERÇEK Mİ OLUYOR?

Söz konusu keşif akıllara, Türkiye’de "Sil Baştan" adıyla gösterime giren Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmini getirdi. Filmde birbirini unutmak isteyen iki sevgili istenmeyen anılarını sildirmeyi seçiyor.

Öte yandan, araştırma ekibinin başındaki isim Doktor Amy Milton, söz konusu keşfin, tam olarak filmdekine benzer bir duruma yol açmadığını belirterek, “Burada kahramanlar hangi anıların silineceğini seçebiliyor. Zamanla hayvanlarda anıları değiştirilebilir kılan faktörleri belirleyebileceğimizi ve bunları insanlara aktarabileceğimizi umuyoruz. Bunlar gerçekten karmaşık mekanizmalar, hayvanlarla insanların beyinleri birbirine benziyor ancak insan beyni çok daha karmaşık” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
PARTNERMutluluğa 'evet' dediMutluluğa 'evet' dedi
Anbean görüntülendi! Yılan fareyi böyle yediAnbean görüntülendi! Yılan fareyi böyle yedi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.