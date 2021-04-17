Film gerçek oldu! Göçmenleri 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bıraktılar

Şehrin değişik yerlerinde gruplar halinde gezen yabancıları görenler polisi aradı. İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipler harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmayla kentin farklı noktalarına dağılan 10'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu toplam 13 kaçak göçmen yakaladı. Emniyete götürülürken İstanbul yerine Kahramanmaraş'a geldiklerini öğrenen göçmenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, göçmenlerin üzerinde bulunan sahte kimlikle alınan yol izin belgelerine de el koydu.

Göçmenlerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri, bir araçla Van'dan hareket ettikleri, insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Kahramanmaraş'a bırakıldıkları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

DHA

