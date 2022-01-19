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Film gibi bir hikaye! Eşyaların arasına sakladığı AirTag, nakliyecinin yalanını ortaya çıkardı

19.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir aile, Apple'ın takip cihazı AirTag'i kullanarak, günlerce uzakta olduğunu iddia eden nakliyecinin yalanını gözler önüne serdi. Aile üyesi Valerie McNulty, takip cihazını eşyaların arasına gizledi. Böylece nakliyeciyi uzaktan izlemeyi başardı ve ortaya film gibi bir hikaye çıktı.

Film gibi bir hikaye! Eşyaların arasına sakladığı AirTag, nakliyecinin yalanını ortaya çıkardı

ABD'de yaşanan ilginç olay, gelişen teknolojinin yalanların ortaya çıkarılmasına nasıl yardımcı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yaşanan olayda, orduda görevli bir üyesi bulunan ve yeni bir görev için taşınma kararı alan aile, bir nakliyeciyi izlemek için bir AirTag kullandı. Aile üyesi Valerie McNulty, daha sonra yaşananları ise Facebook'ta paylaştı.

DÖRT GÜNLÜK DEĞİL, DÖRT SAATLİK UZAKLIKTAYMIŞ!

Her şey, Valerie McNulty'nin AirTag'i eşyaların arasına yerleştirmesiyle başladı. Nakliyeci, Valerie McNulty'nin eşyaların içine bir AirTag yerleştirdiğini bilmiyordu. Nakliyeci onu arayıp eşyalarını yeni aldığını ve dört gün içinde kamyonla yeni yerine varacağını söyledi. Ancak McNulty, takip cihazı sayesinde sürücünün aslında sadece dört saat uzaklıkta olduğunu keşfetti ve böylece nakliyecinin yalan söylediğini anladı.

AirTag

SEVGİLİSİNİ GÖRMEK İÇİN DURACAĞINI SÖYLEDİ

Şoföre yakınlarda olduğunu bildiklerini söylediklerinde ise telefonu ailenin suratına kapattı. Sonunda geri aradı ve üç gün içinde oraya varacağını, çünkü sevgilisini görmek için önce New Jersey'de durması gerektiğini söyledi.

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McNulty, hikayeyi anlatan Facebook paylaşımında, sürücünün takip edildiğini fark ettikten sonraki gün eşyalarını teslim edeceğini yazdı.

Takip cihazları daha önce bu gibi benzer olaylarda kullanılmıştı.

Ancak özellikle Apple, AirTag'lerin bu gibi olaylarda kullanımını hiçbir zaman teşvik etmiyor. Bunun altını çizmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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