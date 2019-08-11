HABER

Film gibi cinayete 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Adana’da işbirliği yaptıkları trans birey ile birlikte olan babasını annesiyle baskın yaparak yakalayıp öldüren genç ile trans birey tutuklandı.

Adana’da işbirliği yaptıkları trans birey ile birlikte olan babasını annesiyle baskın yaparak yakalayıp öldüren genç ile trans birey tutuklandı. Anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 9 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. (32) kardeşi Mehmet T. (25) babası Ramazan T.’nin (59) annesi Saliha T.’yi (52) aldattığını öğrenince annelerine "Babamız seni aldatıyor sık sık kadınlarla birlikte oluyor bu adamdan boşan" dediler. Ancak anne "Gözümle görmek istiyorum onun bir de yüzüne tükürmek istiyorum" dedi.
Bunun üzerine Hakan T. 2 ay kadar önce görüşmeye başladığı trans birey Ercan Z.’ye "Bir adam var kadınlara çok düşkün sana telefon numarasını vereceğim bununla görüş sonrada evine çağır" dedi. Ercan Z.’de kabul edip Ramazan T.’yi arayarak onunla irtibata geçti. Bu konuşmaları da ses kaydı alıp Hakan T.’ye gönderdi. Hakan T.’de konuşmaları annesine dinletti. Anne Saliha T. ise telefondaki sesin kocasına ait olduğunu anlayınca, onu bu kadınla basıp yüzüne tükürüp "Allah belanı versin" demek istiyorum dedi.
Hakan T. bunun üzerine trans bireye 9 Ağustos günü Ramazan T.’ye akşama evinde randevu vermesini istedi. Ercan Z. bunu gerçekleştirince anne ve iki oğlu Hakan T. ile Mehmet T. babalarını takip edip eve gitti. Bir süre bekledikten sonra anne ve iki oğlu içire girdi. Eve girdiklerinde trans bireyin yarı çıplak Ramazan T’nin ise tamamen çıplak olduğunu gördüler. Saliha T. kocasının yüzüne tükürüp bağırdıktan sonra elindeki odunla kocasına vurup fenalık geçirdi. Bu sırada oğlu Mehmet T. babasını bacağından bıçakladı. Bıçak atar damara geldiği için kanama fazla olunca anne daha da fenalaşınca Hakan ve Mehmet T. annelerini de alarak olay yerinden kaçtı. Ercan Z. ise sağlık ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan T.’nin hayatını kaybettiğini belirleyip polise haber verdi.
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede cinayeti Mehmet T.’nin işlediğini planı ağabeyi Hakan T.’nin yaptığını, annenin de olay yerine gelerek kocasına odunlu vurduğunu, aileye Eracan Z.’nin de yardım ettiğini belirledi.
Polis yaptığı operasyonlarla Saliha T., Mehmet T. ve Ercan Z.’yi gözaltına aldı. Hakan T.’nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan Saliha T. kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dediği öğrenildi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Trans bireye babasının numarasını verip, buluşma ayarlatmışTrans bireye babasının numarasını verip, buluşma ayarlatmış
Kağıthane’de mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurarak ağır yaraladıKağıthane’de mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurarak ağır yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara...

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.