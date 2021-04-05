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  4. Film gibi cinayeti jandarma çözdü: 4 şüpheli adliyede

Film gibi cinayeti jandarma çözdü: 4 şüpheli adliyede

05.04.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta 5 ay önce üvey annesine tecavüz ettiği iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu babası tarafından öldürülen 32 yaşındaki Aydın Zengin cinayetinde üvey anne, kardeş, baba ve arkadaşı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Merkeze bağlı Karadere köyünde yaşayan 32 yaşındaki Aydın Zengin geçen yıl Aralık ayında ortadan kayboldu.

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Zonguldak’ta 5 ay önce üvey annesine tecavüz ettiği iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu babası tarafından öldürülen 32 yaşındaki Aydın Zengin cinayetinde üvey anne, kardeş, baba ve arkadaşı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Merkeze bağlı Karadere köyünde yaşayan 32 yaşındaki Aydın Zengin geçen yıl Aralık ayında ortadan kayboldu. Baba; oğlunu soranlara ise Manisa’ya çalışmaya gitti. Ailenin durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, Manisa’ya gittiği söylenilen Aydın Zengin’e dair herhangi bir bulguya ulaşamadı. Jandarma ekipleri bir taraftan Aydın Zengin’e ait bulguya ulaşmak için çalışırken bu süreçte baba Sait Zengin ve üvey annesi Ü. Zengin ise herhangi bir kayıp müracaatında bile bulunmadı. Şüphe üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, olayla ilgili çalışmaları derinleştirdi. İfadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen baba oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

Çanakkale’de gözaltına alınan kardeşi de adliyede
Aydın Zengin’in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, baba Sait Zengin’i gözaltına alarak oğlunu öldürdüğü yeri sordu. Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan su kuyusunda oğlu ile tartışma yaşadıklarını anlattı. Babanın ifadesinde iddialara göre Aydın Zengin’in üvey annesine tecavüz ettiği; yaşanan tartışmada oğlunun kendisine tüfek doğrulttuğu; çıkan boğuşmada da oğlunu tüfekle öldürdüğü öne sürüldü.
Cumhuriyet savcısı ile birlikte gece geç saatlere kadar iş makinelerinin de eşlik ettiği çalışmalarda Aydın Zengin’in cesedi ormanlık alanda arandı. Kadavra köpeği Salto’nun da dahil edildiği aramalarda 32 yaşındaki Aydın Zengin’in cesedine ulaşıldı.
Aydın Zengin’in cesedi otopsinin ardından köyünde toprağa verildi. Gözaltına alınan baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin, öldürülen Aydın Zengin’in Çanakkale’de yaşayan kardeşi A. Zengin ve baba Sait Zengin’in bir arkadaşı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları sürüyor.

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